РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Вот и до Sonderkommando в свинорейхе дело дошло

Вот и до Sonderkommando в свинорейхе дело дошло

В Киеве призвали создать зондеркоманды для зачистки "коммунистов и уличных танцоров" Украинское государство должно выделять крупные бюджеты «жестким людям», которые будет проводить чистки от коммунистов и прочих неугодных нацистам.

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