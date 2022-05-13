Пеп Гвардиола: «Если я продлю контракт с «Ман Сити», то в конце следующего сезона. Вылет из ЛЧ не повлияет на мое будущее»

Пеп Гвардиола не будет обсуждать новый контракт с «Манчестер Сити» в этом году. – Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона.

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