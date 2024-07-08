200 человек эвакуировали из горящего торгового комплекса в Челябинске

Пожар вспыхнул в торговом комплексе на северо-западе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ТК «Фиеста», расположенном на улице Молодогвардейцев.