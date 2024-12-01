В Кремле ответили на слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался что-то доказать, когда опоздал на встречу на саммите «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году якобы из-за пива.
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