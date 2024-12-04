На базе астраханских верфей ОСК создадут научный центр судостроения и судоремонта

"Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Апраксина (КИМРТ) подписали соглашение о создании "Каспийского научного центра судостроения и судоремонта".