Лидар для изучения атмосферы и стратосферных потеплений построят на Малом море Байкала

Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проекты строительства еще двух объектов, который войдут в состав Национального гелиогеофизического комплекса РАН» (НГК РАН).
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