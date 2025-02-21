СМИ пишут, что ВСУ "сбили" русский бомбардировщик Ту-95МС над Каспийским морем, однако нюанс в том, что "мощнейшая перемога" для Зеленского пошла не по плану.
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