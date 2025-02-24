Парень бросившей младенца в унитаз в Турции считает справедливым её приговор в 15 лет

Молодой человек 18-летней российской студентки Екатерины Бурнашкиной, которая бросила новорождённого ребёнка в туалете аэропорта города Анталья, заявил в разговоре с ИА Регнум, что поддерживает строгое решение турецкого суда и считает приговор в 15 лет тюрьмы для Кати справедливым.
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