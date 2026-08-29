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Число ДТП с участием такси и каршеринга в Москве снизилось на 4% и 31%

Число ДТП с участием такси и каршеринга в Москве снизилось на 4% и 31%

В настоящее время в Москве работает более 88 тысяч легковых автомобилей такси — их число выросло на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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