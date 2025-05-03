В аэропорту Пулково прошли плановые противоэпидемические учения

Службы отработали алгоритм действий в случае выявления на борту больного с подозрением на холеру Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оператором аэропорта Пулково – компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы», авиакомпанией Nordwind Airlines и должностными лицами государственных контрольных органов провели плановые ежегодные учения на территории аэропорта.