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Shein провел IPO в Гонконге

Китайский онлайн-ретейлер Shein завершил IPO на Гонконгской фондовой бирже с оценкой компании примерно в $26,5 млрд, пишет Bloomberg.

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