Анкара сделала последнее предупреждение Киеву

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова из-за последних ударов по судам в Чёрном море.
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Укры только силу признают. Что туркам мешает скинуть десяток просроченных ракет?