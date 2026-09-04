Белый дом запустил страницу с играми, отсылающими к решениям администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Белый дом запустил на своем сайте новую страницу с мини-играми, которые отсылают к некоторым решениям администрации президента США Дональда Трампа.
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