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ТАСС

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Белый дом запустил страницу с играми, отсылающими к решениям администрации Трампа

Белый дом запустил страницу с играми, отсылающими к решениям администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Белый дом запустил на своем сайте новую страницу с мини-играми, которые отсылают к некоторым решениям администрации президента США Дональда Трампа.

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