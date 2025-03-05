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Леонова объяснила, что удержать деньги с пенсии могут за долги и преступления

Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, пояснила, что с пенсионных выплат могут быть удержаны средства в случае наличия долгов, совершения преступлений или по решению суда.

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