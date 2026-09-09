Фьюри – Усику: «Сделаю тебе предложение, от которого не сможешь отказаться. Скоро увидимся, брат. В третий раз»

Тайсон Фьюри рассказал о возможном третьем бое с Александром Усиком. «Алекс, я знаю, ты говорил, что занят в ноябре, но сейчас я встречусь со своей командой и сделаю тебе безумное предложение, от которого ты не сможешь отказаться.