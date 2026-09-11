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Царьград

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Театр "Шалом" проведет премьеру "Магда" 13 и 14 сентября

Театр "Шалом" проведет премьеру "Магда" 13 и 14 сентября

Театр "Шалом" 13 и 14 сентября представит премьеру "Магда" белорусского режиссера Евгения Корняга. Действие исторической драмы разворачивается в бункере Гитлера 22 апреля 1945 года, раскрывая судьбы Магды Геббельс и других исторических личностей.

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