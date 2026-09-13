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Царьград

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Кириенко и Паслер осмотрели уникальный «Буран» в Верхней Пышме

Кириенко и Паслер осмотрели уникальный «Буран» в Верхней Пышме

В рамках Международного фестиваля молодежи, открывшегося в Екатеринбурге, одной из задействованных площадок стал музейный комплекс гражданской и военной техники, расположенный в Верхней Пышме.

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