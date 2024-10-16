Азиатские акции производителей чипов падают из-за разочаровывающего прогноза ASML

Азиатские акции производителей чипов упали в среду после того, как голландская компания по производству полупроводникового оборудования ASML представила разочаровывающие прогнозы продаж, что вызвало снижение акций в глобальном секторе.
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