После раздела наследства сестра узнала о купленной мною квартире и привезла мать выбирать комнаты. Их не пустили дальше холла

Мама никогда не приезжала ко мне с дорожной сумкой и домашними тапочками. Поэтому, когда администратор нового дома позвонила и сказала, что внизу меня ждут две родственницы с вещами, я сразу поняла: это не обычный визит.
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