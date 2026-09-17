Правящие круги многих западных стран усиленно насаждают миф о якобы имеющей место российской угрозе. Идет активная подготовка к войне с Россией, которую осуждают за то, что она подрывает "европейские ценности", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым