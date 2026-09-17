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Лавров: Запад активно готовится воевать с Россией

Лавров: Запад активно готовится воевать с Россией

Правящие круги многих западных стран усиленно насаждают миф о якобы имеющей место российской угрозе. Идет активная подготовка к войне с Россией, которую осуждают за то, что она подрывает "европейские ценности", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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