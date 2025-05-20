В Астраханской области растет спрос на банковкие вклады и ослабевает на кредиты

Такой информацией поделились в отделении Банка России по Астраханской области. На 1 апреля в регионе общая сумма банковских сбережений населения превысила 167 млрд рублей - это на 20,5% больше, чем год назад.
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