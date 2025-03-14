Казахстан и ЕС подписали контракт на 3 млн евро по критически важному сырью

Алматы, 13 марта /Синьхуа/ -- Европейский союз и Казахстан подписали ключевые соглашения, направленные на поддержку устойчивого экономического роста и региональной взаимосвязанности, сообщила в четверг делегация ЕС в Казахстане.
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