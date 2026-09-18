Индекс гособлигаций России вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций вырос на 0,1%, до 112,54 б.п., несмотря на снижение стоимости ряда наиболее ликвидных ОФЗ.
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