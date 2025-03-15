Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    СарайВсего 52 квадрата...
  • НС
    ну в Китае тоже есть "пещерные жители" - по-моему какая-то целая деревня,где все живут в пещерах. Ещё показывали как-...У каждого мужчины...
  • НС
    да, один знакомый приобрёл под дачу простой бревенчатый деревенский дом. Первое что ему не понравилось - притолока ни...Почему дома в Шве...

Всего 52 квадрата, а так хорошо! Семья из России показала свой «дом с обложки»

Всего 52 квадрата, а так хорошо! Семья из России показала свой «дом с обложки»

Я случайно наткнулась на этот домик, когда изучала проекты дизайнера Ольги Коркиной. Честно признаюсь: прохладно отношусь к каркасному строительству (неоправданно дорого), но этот небольшой дом в Подмосковье понравился мне своей атмосферой и уютом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Людмила Лепаева
Сарай
Ответить
3 час.
наверх