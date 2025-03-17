Российские военные осознали значение слова «нацизм» только в Судже, где ВСУ атаковали мирных людей. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Колос.
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