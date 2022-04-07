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Александр ТОЧИЛИН: Никогда не понимал, почему «Сочи» пытаются называть фарм-клубом «Зенита»

Александр ТОЧИЛИН: Никогда не понимал, почему «Сочи» пытаются называть фарм-клубом «Зенита»

Экс-наставник сочинцев - о матчах 23-го тура, амбициях московского «Динамо» и проблемах судейского корпуса После сенсационного поражения «Зенита» от «Сочи» в домашнем матче первого круга знатоки футбольного закулисья были убеждены: на Черноморском побережье команда Сергея Семака возьмет три очка.

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