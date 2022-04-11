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Алип: «Раньше пацаны в «Зените» меня только поддерживали, а теперь прикалываются»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал гостевую победу над «Ахматом» (2:0) в РПЛ. – Вы вышли на замену в не самый простой момент на 65-й минуте.

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