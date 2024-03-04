Пушков: ФРГ дала два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров

Германия отреагировала на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале проанализировал эту реакцию и выявил два тревожных сигнала.
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