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Военных-альпинистов готовят в войсках Казахстана

Военных-альпинистов готовят в войсках Казахстана

Горные подразделения созданы в каждом соединении десантно-штурмовых войск несколько месяцев назад в связи с тем, что десять процентов территории Казахстана составляют горные массивы, где и предстоит выполнять боевые задачи «альпийским» ротам, передаёт inАstana.

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