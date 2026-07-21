В Нижегородской области откроют десять новых спортивных площадок

В Нижегородской области в этом году откроют десять новых спортивных площадок. Они появятся в разных муниципалитетах региона, включая Первомайск, Сеченово, Филинское, Варнавино, Лысково, Красные Баки, Починки, Горбатов, Новосмолинский и Бор, написало ИА «Время Н».