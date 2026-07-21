360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

В Нижегородской области откроют десять новых спортивных площадок

В Нижегородской области откроют десять новых спортивных площадок

В Нижегородской области в этом году откроют десять новых спортивных площадок. Они появятся в разных муниципалитетах региона, включая Первомайск, Сеченово, Филинское, Варнавино, Лысково, Красные Баки, Починки, Горбатов, Новосмолинский и Бор, написало ИА «Время Н».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии