В Самарской области объявлен 4 класс пожарной опасности лесов

С 5 по 9 октября 2026 года в отдельных районах Самарской области прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов, из-за чего жителей просят не сжигать мусор, не разводить костры и не поджигать сухую растительность.
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