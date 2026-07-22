Страна и люди
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Страна и люди

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Володин предложил отправлять депутатов на военные сборы. «Не все проходили службу»

Володин предложил отправлять депутатов на военные сборы. «Не все проходили службу»

Володин предложил Минобороны проводить военные сборы для депутатовКирилл Брага/РИА Новости Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос о проведении военных сборов для депутатов вместо отпусков.

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Taurus Zmei
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