В Томской области в ДТП с медведем пострадали 3 человека

В Томской области правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием медведя, сообщило региональное управление МВД в мессенджере «Макс».
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