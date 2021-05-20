Следовики - зачем нужны эти таинственные камни? Во многих местах нашей страны сохранились камни с высеченными в незапамятные времена таинственными знаками - рукой или ступней человека, геометрическими фигурами, следами рыси, косули, медведя.
Следовики - зачем нужны эти таинственные камни? Во многих местах нашей страны сохранились камни с высеченными в незапамятные времена таинственными знаками - рукой или ступней человека, геометрическими фигурами, следами рыси, косули, медведя.
Свежие комментарии