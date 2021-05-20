Тайная доктрина

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Следовики - зачем нужны эти таинственные камни?

Следовики - зачем нужны эти таинственные камни?

Следовики - зачем нужны эти таинственные камни? Во многих местах нашей страны сохранились камни с высеченными в незапамятные времена таинственными знаками - рукой или ступней человека, геометрическими фигурами, следами рыси, косули, медведя.

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Юрий Ильинов
Кубок Ликурга В Британском музее хранится и другой редкий античный стеклянный сосуд, известный как кубок Ликурга. Он так назван потому, что на нем изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Уникальная особенность кубка состоит в том, что он может менять цвет в зависимости от освещения и напитка, который в него налит. Ученые долго пытались разгадать тайну кубка и выяснили, что стекло буквально «пропитано» частицами серебра и золота, размер которых около 50 нанометров в диаметре. О том, как удалось применить нанотехнологии во времена античности, не имеют понятия ни историки, ни физики.

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