Вот и конец глобализации: Трамп вводит ответные пошлины для стран по всему миру: 10% пошлин на все товары, импортируемые в США, и 25% пошлин на все ин...

❗️Трамп заявил, что США введут 10% пошлину на весь импорт Вот и конец глобализации: Трамп вводит ответные пошлины для стран по всему миру: 10% пошлин на все товары, импортируемые в США, и 25% пошлин на все иностранные транспортные средства, импортируемые в СШАVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.