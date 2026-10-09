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Царьград

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Минпромторг расширит автоштрафы для бизнеса после 1 сентября 2026

Минпромторг расширит автоштрафы для бизнеса после 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 года механизм автоштрафов за нарушение оборота маркированных товаров будет расширен на дополнительные критерии.

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