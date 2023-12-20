Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в следующем году может пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в случае изменения ситуации на Украине.
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