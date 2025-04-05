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Царьград

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25 000 писем поддержки: Овечкин повторяет рекорд Гретцки в НХЛ

25 000 писем поддержки: Овечкин повторяет рекорд Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз", получил более 25 000 писем поддержки от русских болельщиков благодаря проекту "Яндекс Маркета".

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