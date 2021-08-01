Пенсионный "развод": миллионы жизней в обмен на прибавку в 418 рублей

Алексей МашкаринПенсионный "развод": миллионы жизней в обмен на прибавку в 418 рублей Разумным людям давно понятно, что правящий нами режим держится исключительно на обмане ожиданий народа России.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ШипиловТолько тупой сегодня будет голосовать за Единую Россию и Путина.Иван ИвановПоверьте моему опыту, при любом голосовании, ЕР и сотоварищи наберут максимальный процент, под всеобщее ликование "телевизионного стада". И всем нам покажут и расскажут, что "все, как один" проголосовали именно за них. И выборы снова будут прозрачны и честны....Vladimir LioubimcevУтилизируют пенсионеров - вот что происходит. Одно официальное определение срока жизни пенсионеров после выхода на пенсию - "ДОЖИТИЕ". ... Знаете, очень приятно конечно слышать подобные слова в отношении себя, ЧЕГО И ИМ ЖЕЛАЕМ...Татьяна БраунАвтор, а где обоснованная увязка "миллиона жизней" с пенсией, где причины смертности? Количество пенсионеров, естественно снижается-возраст ведь повысился. Или, если судить по заголовку, пенсионеры сплошняком самоубиваются?Vladimir Kharchenko"Согласно этим цифрам, которые вы нигде не увидите, т. к. они крайне неудобны для обманувших народ властей..." - это из статьи "писателя" Маркешина. Рисуют мудреные графики...Таблицы...Модуль построения таблиц и графиков неизменен - только цифры подставляй. Все верно. Цифры не только никто не будет даже пытаться искать и увидеть, на что и расчет авторов статьи (это целый коллектив с офисом в Литве), но и люди понимают, что ВВП оказался под влиянием т. н. "6-ой колонны" насчет "пенсионной реформы". Есть "5-я колонна" открытых врагов России по аналогии с гражданской войной в Испании. Это бывшие либералы 90-х годов, которые развалили СССР и обделались в штаны со своим рыночным капитализмом с волчьим олигархическим рылом, когда пенсионерам по советскому законодательству вообще не платили пенсию. А если платили, то раз в пол-года. Ныне "5-ю колонну" называют не иначе, как "либерастами-педерастами". Модераторствует ими главред "Эхо Москвы" Венедиктов. "6-ая колонна" возникла только в 2014 г. после присоединения Крыма к России. Отношения к Испании не имеет. С легкой руки настоящего бандеровца по мозгам, главреда "Независимой газеты" г-на Ремчукова, пошло гулять определение, что "6-ая колонна" - это те, кто "пришланговался и сделал лицо", что Крым - это России, а на деле остался либералом из 90-х годов. И гадит России и тому же ВВП, как "англичанка". По пенсиям еще ничего не решено. Ответственные люди типа С. Кургиняна объяснили ВВП, в чем мерзость активизации либералов "6-ой колонны" по всучиванию на Госдуму проекта закона о п/реформе для поколений, которым предстоит еще стать пенсионерами. Проект закона отправлен на доработку - это мягкая форма его отвергнуть. Для чего пишут статьи -фейки? Для того, чтобы "макнуть" ВВП как создателя партии ЕР перед предстоящими выборами в Госдуму в сентябре т. г. ВВП строит сильное государство. Либералы (ныне либерасты) умеют только "ля-ля-ля". У либерастов-педерастов России цель жизни - сбросить ВВП любым путем и развалить Россию, как им это удалось в 90-е бандитские годы развалить СССР. У них "фейко- метание" называется "борьбой за электорат"Владимир СмирновНа сегодня нет других вариантов, как лишить ЕДРО решающего числа голосов! В выигрыше будет ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинства народа! И это только НАЧАЛО!!! Выход для народа: захват Госдумы, отдав все свои голоса (как бы кто к ней не относился!) КПРФ! Это ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс убрать ЕДРО, не распыляя свои голоса на всякие Партейки и Фронты! Лишить ЕДРО большинства в ГОСДУМЕ!!!Алексей МашкаринСогласен. Займемся агитацией хотя бы среди своих.vi viАлёша славный парень. Начало: "Разумным людям давно понятно, что правящий нами режим держится исключительно на обмане ожиданий народа России." Основной Закон Карнеги. А, он творец из США. Поскольку каждый человек считает себя РАЗУМНЫМ, особенно пенсионеры, то можно быть уверенным, деменция победит. В статье никакой науки, одни жадные выводы. Как раз и хочется сказать РАЗУМНЫЙ НАРОД, уже разобрался. Остались только бывшие коммунисты, которые тихо, тихо слили СССР.Наталия ШулеповаСамое печальное - что уже женщины перестали доживать до 60 лет! На прошлой неделе похоронили 58-и летнюю женщину и не короновирус виноват, а стрессы, отсутствие нормального медицинского обслуживания, невозможность поехать в санаторий, походить в профилакторий. Это только в ,Москве зарплаты все это позволяют, а у обычных людей - нет! Ну и голосовали за повышение, видимо, начальники, чтобы их не выперли с работы по достижении пенсионного возрастаКомментировать
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