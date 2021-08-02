Читатели DZ выразили недоумение риторикой Байдена в отношении РФ

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЧитатели DZ выразили недоумение риторикой Байдена в отношении РФЧитатели немецкой газеты Die Zeit выразили недоумение риторикой американского президента Джо Байдена в отношении России.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновВ голове у Байдена одно желание "дать жару России" и часто в его заявлениях дипломатия и желание смешиваются, а он фильтровать уже не может!АЛАлександр ЛагуткинТак у дедушки "фильтр" уже давно засорился.Комментировать
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