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Читатели DZ выразили недоумение риторикой Байдена в отношении РФ

Читатели DZ выразили недоумение риторикой Байдена в отношении РФ

Читатели немецкой газеты Die Zeit выразили недоумение риторикой американского президента Джо Байдена в отношении России.

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Геннадий Бережнов
В голове у Байдена одно желание "дать жару России" и часто в его заявлениях дипломатия и желание смешиваются, а он фильтровать уже не может!
Александр Лагуткин
Так у дедушки "фильтр" уже давно засорился.

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