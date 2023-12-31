Как и чем отличился каждый гонщик Формулы 1 в 2023 году?

AlpineМакс Ферстаппен: Был непобедим на стартах и за год всего дважды потерял позиции на первом круге; Серхио Перес: Стал автором 24-го случая в истории Формулы 1, когда гонщик занял второе место в чемпионате позади напарника.
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