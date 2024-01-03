США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения об ударах HIMARS

Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые американские власти планируют передать в ВСУ в ближайшее время.
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