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США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения об ударах HIMARS

США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения об ударах HIMARS

Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые американские власти планируют передать в ВСУ в ближайшее время.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Доиграются америкосы, до сирен над своими городами!
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1 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Пускай купят у БЕЛОРУСОВ - &quot;ПОЛОНЕЗ &quot; , который бьёт на 300 км...
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