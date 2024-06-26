Сегодня 13K прочитали Запад продолжает пытаться настроить всех против России. Теперь очередь дошла до Сербии – одной из немногих стран Европы, с которыми у РФ сохранились дружественные отношения Реакция Москвы на вскрывшиеся факты была неожиданной и очень удивила журналистов из Китая.