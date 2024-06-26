Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Вучич во всем признался». Сербия предала Россию? Реакция Путина удивила Китай

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
ну в крайнем случае, скажем что опять нас обманули нехорошие люди................
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15 час.
ВМ
Виктор Максименко
Что за начальник которого все кому не лень обманывают.
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3 час.

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