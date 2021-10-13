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Врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев

Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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