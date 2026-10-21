Спор направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Сам по себе ввод кода из СМС не доказывает волю клиента на заключение кредитного договора, если полученные деньги практически сразу уходят постороннему лицу.
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