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У лидеров рынка факторинговый портфель в I квартале сократился более чем на 15%

У лидеров рынка факторинговый портфель в I квартале сократился более чем на 15%

Факторинговый портфель за первый квартал снизился на 5,5% и на конец марта составил 2,1 трлн рублей. Впрочем, по отношению к первому кварталу прошлого года рост составил значительные 56,8%, свидетельствуют предварительные данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

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