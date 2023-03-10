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Малкин сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 67 очков в 64 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Россиянин продлил результативную серию (0+5) в чемпионате НХЛ до 3 игр.

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