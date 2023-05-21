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Энергетики завершают работы по подаче электричества жителям Симферополя

Энергетики завершают работы по подаче электричества жителям Симферополя

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» сообщило, что специалисты постепенно возвращают подачу электроэнергии в домохозяйства Симферополя.

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