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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саа назвал Маунта главным разочарованием сезона: «Весь год травмирован. Надежды были большими, но не сработало»

«Я должен выбрать Маунта. Он весь год травмирован. Я уверен, что он усердно работает, но это сложная ситуация.

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