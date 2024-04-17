Гликон (др.-греч. Γλυκών) - воплощение бога медицины Асклепия в виде змеи с головой человека или льва с лошадиной гривой.
Гликон
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Гликон (др.-греч. Γλυκών) - воплощение бога медицины Асклепия в виде змеи с головой человека или льва с лошадиной гривой.
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